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Результаты матчей НХЛ за 15 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 15 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

15 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:5. В составе проигравших заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Татар, Галлахер) – 26:22' (5x5)   0:2 Уэбер (Шьяро, Дано) – 29:16' (5x5)   0:3 Уил (Томпсон, Татар) – 31:41' (5x5)   0:4 Судзуки (Дано, Татар) – 34:42' (5x5)   1:4 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 45:34' (5x4)   2:4 Кузнецов (Уилсон) – 55:38' (5x5)   2:5 Татар (Шьяро, Уэбер) – 57:29' (3x3)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 2:4

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Грызлик, Бьорк) – 13:48' (5x5)   1:1 Мэттьюс (Маззин, Нюландер) – 29:20' (5x5)   1:2 Маршан (Карло, Бержерон) – 40:11' (5x5)   2:2 Капанен (Таварес, Хайман) – 43:54' (5x5)   2:3 Маршан (Койл, Крейчи) – 45:08' (5x5)   2:4 Хара – 58:27' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Зейджак (Братт) – 06:59' (5x5)   2:0 Коулман – 39:55' (5x5)   2:1 Джонсон (Гальченюк, Лафферти) – 48:00' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ. Защитник хозяев Владислав Гавриков забросил первую шайбу в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Гавриков – 09:34' (5x5)   1:1 Макикерн (Сундквист) – 19:17' (5x5)   1:2 Шенн (Шварц, Перрон) – 29:04' (5x4)   2:2 Дюбуа (Бемстрём, Милано) – 42:50' (5x5)   3:2 Веренски (Джонс, Аткинсон) – 63:34' (4x3)

«Оттава Сенаторз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:1

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Питлик (Андреофф) – 02:46' (5x5)   1:1 Эннис (Бреннстрём) – 33:12' (5x4)   2:1 Хлапик (Тирни, Боровецки) – 37:09' (5x5)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».

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