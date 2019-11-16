Результаты матчей НХЛ за 15 ноября 2019 года

15 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:5. В составе проигравших заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 2:4
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1
«Коламбус Блю Джекетс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ. Защитник хозяев Владислав Гавриков забросил первую шайбу в НХЛ.
«Оттава Сенаторз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:1
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».
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