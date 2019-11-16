Овечкин: «Вашингтон» вообще не играл в свой хоккей
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение со счётом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». В этой встрече форварду удалось отметиться результативным броском, как и другому россиянину — Евгению Кузнецову.
«На мой взгляд, «Монреаль» просто получил необходимый импульс. Соперник забросил одну шайбу, вторую, а мы оказались не в состоянии найти быстрый ответ. «Вашингтон» допустил множество ошибок, это был не лучший период в исполнении нашей команды. Мы вообще не играли в свой хоккей», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Кэпиталз».
В матче с «Монреалем» Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот и совершил один силовой приём.
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Но «канадцы» отомстили русскому капитану «Вашингтона».
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