Чешский вратарь, получивший предложение из КХЛ, попал в психиатрическую больницу

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак оказался в психиатрической больнице. Он был основным вратарём национальной команды на последнем чемпионате мира.
У хоккеиста возникли психологические проблемы на фоне жизненных проблем. Помимо этого спортсмен начал злоупотреблять алкоголем. Ранее он расторг договор с клубом «Тршинец».
«Хочу сообщить, что у меня возникли личные проблемы, из-за которых мне пришлось приостановить спортивную карьеру. Наступил очень тяжёлый период в жизни, я хотел бы извиниться перед всеми. Твёрдо верю, что решу все проблемы и в скором времени вернусь в хоккей», — приводит слова Бартошака Hokej.cz.
За день до расторжения контракта с Бартошаком руководство «Тршинеца» сообщило, что у игрока есть выгодное предложение из КХЛ.
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