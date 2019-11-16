Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чешский вратарь, получивший предложение из КХЛ, попал в психиатрическую больницу

Чешский вратарь, получивший предложение из КХЛ, попал в психиатрическую больницу
Хоккей / Прочие 0

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак оказался в психиатрической больнице. Он был основным вратарём национальной команды на последнем чемпионате мира.

У хоккеиста возникли психологические проблемы на фоне жизненных проблем. Помимо этого спортсмен начал злоупотреблять алкоголем. Ранее он расторг договор с клубом «Тршинец».

«Хочу сообщить, что у меня возникли личные проблемы, из-за которых мне пришлось приостановить спортивную карьеру. Наступил очень тяжёлый период в жизни, я хотел бы извиниться перед всеми. Твёрдо верю, что решу все проблемы и в скором времени вернусь в хоккей», — приводит слова Бартошака Hokej.cz.

За день до расторжения контракта с Бартошаком руководство «Тршинеца» сообщило, что у игрока есть выгодное предложение из КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019