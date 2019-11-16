Чешский вратарь, получивший предложение из КХЛ, попал в психиатрическую больницу

Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак оказался в психиатрической больнице. Он был основным вратарём национальной команды на последнем чемпионате мира.



У хоккеиста возникли психологические проблемы на фоне жизненных проблем. Помимо этого спортсмен начал злоупотреблять алкоголем. Ранее он расторг договор с клубом «Тршинец».



«Хочу сообщить, что у меня возникли личные проблемы, из-за которых мне пришлось приостановить спортивную карьеру. Наступил очень тяжёлый период в жизни, я хотел бы извиниться перед всеми. Твёрдо верю, что решу все проблемы и в скором времени вернусь в хоккей», — приводит слова Бартошака Hokej.cz.



За день до расторжения контракта с Бартошаком руководство «Тршинеца» сообщило, что у игрока есть выгодное предложение из КХЛ.