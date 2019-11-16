Зубов: совершенно не ожидал оказаться в Зале славы, даже не мечтал

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов не ожидал, что получит место в Зале славы.



«Совершенно не ожидал оказаться в Зале славы. Даже не мечтал. Пока играл, просто получал удовольствие от каждого дня, проведённого в хоккее. Для меня это была не просто работа, а часть жизни, и я каждый день старался быть наилучшей версией себя.



Первые, может быть, год или два, когда получил право быть принятым, немножко думал об этом. Точнее, думала об этом, скорее, супруга, которая в этом плане у меня, как шторм: всегда переживает, всегда выискивает какую-то информацию. Но прошло время, и мы эту ситуацию совершенно отпустили, перестали отслеживать», — цитирует Зубова официальный сайт НХЛ.



Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги.

В Зале славы НХЛ Зубов будет в одном ряду с Якушевым и Селянне