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Зубов: совершенно не ожидал оказаться в Зале славы, даже не мечтал

Зубов: совершенно не ожидал оказаться в Зале славы, даже не мечтал
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов не ожидал, что получит место в Зале славы.

«Совершенно не ожидал оказаться в Зале славы. Даже не мечтал. Пока играл, просто получал удовольствие от каждого дня, проведённого в хоккее. Для меня это была не просто работа, а часть жизни, и я каждый день старался быть наилучшей версией себя.

Первые, может быть, год или два, когда получил право быть принятым, немножко думал об этом. Точнее, думала об этом, скорее, супруга, которая в этом плане у меня, как шторм: всегда переживает, всегда выискивает какую-то информацию. Но прошло время, и мы эту ситуацию совершенно отпустили, перестали отслеживать», — цитирует Зубова официальный сайт НХЛ.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги.

В Зале славы НХЛ Зубов будет в одном ряду с Якушевым и Селянне
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