Гусев во второй раз в сезоне провёл на льду меньше девяти минут

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев.



Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев провёл на льду всего 8 минут 31 секунду. Это второй худший показатель бывшего хоккеиста СКА в нынешнем сезоне. Ранее во встрече с «Ванкувером» 19 октября Гусев отыграл 7 минут 58 секунд.



Главным героем встречи стал голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд, отразивший 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил Джек Джонсон. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин совершил 7 бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями.