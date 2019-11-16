Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гусев во второй раз в сезоне провёл на льду меньше девяти минут

Гусев во второй раз в сезоне провёл на льду меньше девяти минут
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев.

Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев провёл на льду всего 8 минут 31 секунду. Это второй худший показатель бывшего хоккеиста СКА в нынешнем сезоне. Ранее во встрече с «Ванкувером» 19 октября Гусев отыграл 7 минут 58 секунд.

Главным героем встречи стал голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд, отразивший 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил Джек Джонсон. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин совершил 7 бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями.

Гусев сыграл с «Ванкувером» девять минут, его антирекорд — восемь минут
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019