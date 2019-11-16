Лебрюн: ноги Овечкина были не на льду, но хит против Друена был чистым

Известный североамериканский хоккейный эксперт Пьер Лебрюн прокомментировал силовой приём нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, проведённый против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена в домашнем матче, который «столичные» проиграли со счётом 2:5.
«Был чистый, громоподобный удар Овечкина против Друена, с моей точки зрения. Согласен, ноги Овечкина не были на льду. Но большая часть этого силового приёма произошла уже после контакта. Могу ошибаться, но это моё мнение», — отметил Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
Видео доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.
В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и отправил в ворота соперника одну шайбу.
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