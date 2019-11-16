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Лебрюн: ноги Овечкина были не на льду, но хит против Друена был чистым

Лебрюн: ноги Овечкина были не на льду, но хит против Друена был чистым
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский хоккейный эксперт Пьер Лебрюн прокомментировал силовой приём нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, проведённый против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена в домашнем матче, который «столичные» проиграли со счётом 2:5.

«Был чистый, громоподобный удар Овечкина против Друена, с моей точки зрения. Согласен, ноги Овечкина не были на льду. Но большая часть этого силового приёма произошла уже после контакта. Могу ошибаться, но это моё мнение», — отметил Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.

В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и отправил в ворота соперника одну шайбу.

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