Агент Друена: посмотрите внимательно, Овечкин явно подпрыгнул перед контактом

Известный хоккейный агент Алан Уолш вступил в спор с экспертом TSN Пьером Лебрюном, который оценил силовой приём нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена как чистый.



«Согласен, ноги Овечкина не были на льду. Но большая часть этого силового приёма произошла уже после контакта», — написал Лебрюн в «Твиттере».

«Как можно говорить о силовом приёме уже после контакта? Понаблюдайте внимательно за эпизодом в замедленной съёмке. Перед контактом Ови явно находился в воздухе», — заявил Уолш, который является агентом пострадавшего в эпизоде Джонатана Друена.

Видео силового приёма Овечкина доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.