Волков: подкачаться в паузах очень полезно, можно и с баллонами побегать

Защитник московского «Динамо» Артём Волков рассказал, как готовился к нынешнему сезону.



«В межсезонье хорошо поработал ещё до сборов. Сперва в Твери с тренером занимался. Потом в Москве вместе с Андреем Мироновым и Андреем Алексеевым, Егор Зайцев ещё приезжал. Прекрасно понимаю, что в физике мне надо продолжать прибавлять. Вот и сделал на неё упор. Вот даже сейчас скажу — приятно ездить в сборную! Но немного жаль, что в очередной раз подкачаться на базе не удалось.



Не то чтобы жалею, что пропустил тренировки в разгар сезона. Просто понимаю, что впереди тяжёлые матчи и до конца сезона очень далеко, поэтому подкачаться в паузах очень полезно. Можно и с баллонами побегать. Это же не просто так! Когда на тренировках вкалываю, всегда думаю о том, что в будущем это обязательно поможет», — приводит слова Волкова официальный сайт московского клуба.

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