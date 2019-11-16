Нападающий системы «Нью-Джерси» Мальцев забросил первую шайбу в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Бингхэмптон Дэвилз» обыграл на своём льду «Лихай-Вэлли Фантомс» со счётом 3:1.



Одним из главных героев встречи стал нападающий системы «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев. Он забросил шайбу, установив окончательный результат, и был признан первой звездой встречи. Россиянин отметился первым результативным броском в АХЛ.

Посмотреть видео всех голов «Бингхэмптона» (гол Мальцева — с 18-й секунды) можно в «твиттере» клуба.

Последние три сезона 21-летний хоккеист провёл в составе СКА. В сезоне-2018/19 Мальцев отыграл 13 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу при показателе полезности «-1».