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Нападающий системы «Нью-Джерси» Мальцев забросил первую шайбу в АХЛ

Нападающий системы «Нью-Джерси» Мальцев забросил первую шайбу в АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Бингхэмптон Дэвилз» обыграл на своём льду «Лихай-Вэлли Фантомс» со счётом 3:1.

Одним из главных героев встречи стал нападающий системы «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев. Он забросил шайбу, установив окончательный результат, и был признан первой звездой встречи. Россиянин отметился первым результативным броском в АХЛ.

Посмотреть видео всех голов «Бингхэмптона» (гол Мальцева — с 18-й секунды) можно в «твиттере» клуба.

Последние три сезона 21-летний хоккеист провёл в составе СКА. В сезоне-2018/19 Мальцев отыграл 13 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу при показателе полезности «-1».

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АХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 03:05 МСК
Бингхэмтон Дэвилз
Бингхэмтон
Окончен
3 : 1
Лихай Вэлли Фантомс
Аллентаун
1:0 Джейкобс (Шарангович, Студенич) – 27:09'   2:0 Стрит (Камиски, Сени) – 28:49'   2:1 Велински (О'Райлли, Кэри) – 31:57'   3:1 Мальцев (Зеттерлунд, Камиски) – 43:54'
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