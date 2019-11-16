Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин применил мощный силовой приём в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:5). На пятой минуте второго периода россиянин сокрушил форварда Джонатана Друена.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20



Появилась раскадровка эпизода с хитом российского хоккеиста против форварда канадского клуба. Ранее агент Друена заявил, что Овечкин подпрыгнул перед ударом. Такого же мнения придерживается и бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак.

Раскадровка силового приёма Овечкина на Друене

Стоит отметить, что во время матча Овечкин не был наказан даже двухминутным штрафом. Друен после этого эпизода ненадолго ушёл в раздевалку, но затем вернулся и доиграл матч.

В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и забросил шайбу.