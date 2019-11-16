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Раскадровка силового приёма Овечкина на Друене

Раскадровка силового приёма Овечкина на Друене
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин применил мощный силовой приём в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:5). На пятой минуте второго периода россиянин сокрушил форварда Джонатана Друена.

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Появилась раскадровка эпизода с хитом российского хоккеиста против форварда канадского клуба. Ранее агент Друена заявил, что Овечкин подпрыгнул перед ударом. Такого же мнения придерживается и бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак.

Раскадровка силового приёма Овечкина на Друене
Раскадровка силового приёма Овечкина на Друене

Стоит отметить, что во время матча Овечкин не был наказан даже двухминутным штрафом. Друен после этого эпизода ненадолго ушёл в раздевалку, но затем вернулся и доиграл матч.

В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и забросил шайбу.

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