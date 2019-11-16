«Автомобилист» объявил состав на выездную серию

«Автомобилист» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует официальный сайт уральского клуба. 17 ноября клуб из Екатеринбурга встретится в Челябинске с «Трактором», 19-го — с «Барысом» в Нур-Султане, а 21 ноября — с «Авангардом» в Балашихе.



На выезд отправились следующие хоккеисты «Автомобилиста»:



вратари Якуб Коварж, Михаил Исаев, Леонид Фомин;



защитники Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Семён Переляев, Николай Стасенко, Никита Трямкин, Алексей Василевский;



нападающие Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Артем Гареев.



В Екатеринбурге восстанавливаться после травм остались Александр Кучерявенко, Евгений Мозер, Виталий Попов и Владислав Гросс.

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