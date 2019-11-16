Зубов: когда мне позвонили из Зала славы, я даже трубку не снял

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов поделился эмоциями после того, как стал лауреатом Зала хоккейной славы.
«Когда мне в июне позвонили из Зала славы, я даже трубку не снял. Увидел незнакомый номер со странным кодом 416. Но накануне я звонил президенту выборного комитета Зала славы Джону Дэвидсону, оставил сообщение, поскольку мы договаривались встретиться в Нью-Йорке на чашку кофе.
Когда мы всё-таки вышли на связь и Джей Ди сообщил мне новость, меня сразу переполнили эмоции. Потом к разговору присоединился председатель Залы славы Лэнни Макдональд. Рядом со мной была жена, и меня накрыло», — приводит слова Зубова официальный сайт НХЛ.
Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги.
- 16 ноября 2019
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