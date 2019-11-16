Зубов: когда мне позвонили из Зала славы, я даже трубку не снял

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов поделился эмоциями после того, как стал лауреатом Зала хоккейной славы.



«Когда мне в июне позвонили из Зала славы, я даже трубку не снял. Увидел незнакомый номер со странным кодом 416. Но накануне я звонил президенту выборного комитета Зала славы Джону Дэвидсону, оставил сообщение, поскольку мы договаривались встретиться в Нью-Йорке на чашку кофе.



Когда мы всё-таки вышли на связь и Джей Ди сообщил мне новость, меня сразу переполнили эмоции. Потом к разговору присоединился председатель Залы славы Лэнни Макдональд. Рядом со мной была жена, и меня накрыло», — приводит слова Зубова официальный сайт НХЛ.



Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги.

В Зале славы НХЛ Зубов будет в одном ряду с Якушевым и Селянне