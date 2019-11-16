Ворачек — о Брызгалове: хотелось сказать: «Заткнись, чувак, и просто лови шайбу»
Чешский нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек вспомнил совместный период выступлений с российским вратарём Ильёй Брызгаловым.
«Скажу о нём вот что. Его статистика, особенно во втором сезоне, была не так плоха, как это кажется со стороны. Во «Флайерз» всё было по-другому, чем он привык. Но его интервью точно не шли на пользу.
Эти его разговоры о космосе они… Слушай, можно пошутить разок, если у тебя не идёт игра. Но он пытался быть смешным каждый день, и это уже никого не веселило. Хотелось сказать: «Блин, заткнись, чувак, и просто лови шайбу», — приводит слова Ворачека телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Брызгалов защищал цвета «Филадельфии» с 2011 по 2013 год.
«Когда в России ты можешь нарушать правила — это не свобода, а беспредел»
В эфире Илья Брызгалов – человек, у которого есть неординарное мнение по любому вопросу.
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