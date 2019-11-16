Макдэвид: играть с Драйзайтлем — сплошное удовольствие

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об одноклубнике Леоне Драйзайтле.



«Играть с Лео — сплошное удовольствие. Мы всегда понимаем друг друга. И вообще куда приятнее не одному набирать очки, а разделять такие приятные моменты с человеком, который давно рядом», — цитирует Макдэвида официальный сайт лиги.



В матче с «Колорадо Эвеланш» (6:2) Макдэвид забил три гола и сделал три результативные передачи. Его партнёр по звену Драйзайтль записал на свой счёт пять результативных передач. Последними двумя игроками «Ойлерз», набравшими пять очков в одном матче, были Дастин Пеннер и Алеш Хемски (октябрь 2009 года).



Драйзайтль лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. В сезоне на счету Леона 41 (15+26) очко в 21 матче.

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