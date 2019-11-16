Пашков: молодые игроки сборной России завалили шанс на Кубке Карьяла

Олимпийский чемпион советский вратарь и тренер Александр Пашков оценил выступление сборной России на недавнем Кубке Карьяла. Подопечные Алексея Кудашова потерпели два поражения и заняли третье место на турнире.



«Что касается сборной, то Кубок Карьяла ничем не порадовал — лишь третье место. Молодые получили большой шанс на уровне национальной сборной, и, увы, этот шанс завалили, мы не увидели ни одного открытия.



На мой взгляд, для индивидуального роста молодёжи нужны большие площадки, полноценный тренировочный процесс и игровая практика. К сожалению, с этим проблемы — площадки уменьшаем, практически не тренируемся, доверяем в основном легионерам. Значит, скоро будем радоваться и третьим местам», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Оценки игроков России за Кубок Карьяла. Многие не скоро вернутся в сборную Клубные тройки не выстрелили, а приятное впечатление оставили лишь несколько хоккеистов.