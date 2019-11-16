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«Нефтехимик» — «Спартак»: в состав гостей не попал Хохлачёв

«Нефтехимик» — «Спартак»: в состав гостей не попал Хохлачёв
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Атюшов, Казионов — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Шарипзянов, Хисамутдинов — Берглунд — Энлунд;
Волгин, Фазлеев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;
Тришин — Кутейкин, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Мусин, Никишин, Столяров — Аркалов — Галимов.

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