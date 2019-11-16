«Нефтехимик» — «Спартак»: в состав гостей не попал Хохлачёв
Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Атюшов, Казионов — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Шарипзянов, Хисамутдинов — Берглунд — Энлунд;
Волгин, Фазлеев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;
Тришин — Кутейкин, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Мусин, Никишин, Столяров — Аркалов — Галимов.
- 16 ноября 2019
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:45
-
15:19
-
14:47
-
14:15
-
13:49
-
13:30
-
13:14
-
12:53
-
12:29
-
12:00
-
11:49
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:05
-
08:45
-
08:19
-
08:06
-
07:55
-
07:44
-
07:27
-
06:44
-
06:27
-
06:13
-
06:03
-
05:53
-
05:44
-
05:25
Партнерский контент