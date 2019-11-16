«Нефтехимик» — «Спартак»: в состав гостей не попал Хохлачёв

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Атюшов, Казионов — Куликов — Хайруллин;

Сергеев — Шарипзянов, Хисамутдинов — Берглунд — Энлунд;

Волгин, Фазлеев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;

Тришин — Кутейкин, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Мусин, Никишин, Столяров — Аркалов — Галимов.