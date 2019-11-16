«Динамо» М — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Красиков
Стали известны составы московского «Динамо» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Миронов — Волков, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Бойков, Огурцов, Брюквин — Ефремов — Алексеев.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Миловзоров;
Алексеев — Демидов, Шаров — Саюстов — Михайлов;
Хабаров — Ермаков, Чесалин — Торченюк — Шашков;
Пиганович, Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.
- 16 ноября 2019
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