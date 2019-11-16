«Динамо» М — «Сибирь»: в воротах гостей сыграет Красиков

Стали известны составы московского «Динамо» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;

Миронов — Волков, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Бойков, Огурцов, Брюквин — Ефремов — Алексеев.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Миловзоров;

Алексеев — Демидов, Шаров — Саюстов — Михайлов;

Хабаров — Ермаков, Чесалин — Торченюк — Шашков;

Пиганович, Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.

