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Источник: «Ак Барс» расторгнет контракт с Эмилем Гариповым

Источник: «Ак Барс» расторгнет контракт с Эмилем Гариповым
Хоккей / КХЛ 0

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» хочет расторгнуть контракт с голкипером Эмилем Гариповым, информирует «Спорт Бизнес Online».

Сейчас Гарипов третий вратарь команды — после шведа Адама Рейндеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии. Место третьего вратаря в «Ак Барсе» займёт кто-то из воспитанников клубной системы. Наиболее вероятный кандидат – 19-летний Амир Мифтахов.

Гарипов не принимал участия в официальных матчах с декабря 2018 года, после чего восстанавливался после травмы спины. Хоккеист дебютировал в КХЛ в 2011 году, а спустя семь лет стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба.

В 2009 году Гарипов стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира.

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