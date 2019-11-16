Треливинг — о потерявшем сознание Броди: все тесты оказались отрицательными

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился мнением о состоянии защитника Ти Джей Броди, потерявшего сознание на тренировке.



«Броди чувствует себя хорошо. Все тесты, которые были проведены до настоящего времени, оказались отрицательными», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



29-летний игрок потерял сознание во время общих занятий. Тренировка была остановлена, а Броди покинул лёд при помощи врачей. Сообщается, что игрок был в сознании. Хоккеист получил необходимую помощь, прошёл все медицинские тесты, после чего его выписали из больницы.



В текущем сезоне Ти Джей Броди проводит на льду около 19 минут за матч. В его активе 8 результативных передач в 21 матче.