Треливинг — о потерявшем сознание Броди: все тесты оказались отрицательными
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился мнением о состоянии защитника Ти Джей Броди, потерявшего сознание на тренировке.
«Броди чувствует себя хорошо. Все тесты, которые были проведены до настоящего времени, оказались отрицательными», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
29-летний игрок потерял сознание во время общих занятий. Тренировка была остановлена, а Броди покинул лёд при помощи врачей. Сообщается, что игрок был в сознании. Хоккеист получил необходимую помощь, прошёл все медицинские тесты, после чего его выписали из больницы.
В текущем сезоне Ти Джей Броди проводит на льду около 19 минут за матч. В его активе 8 результативных передач в 21 матче.
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