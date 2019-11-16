Боец MMA: ждём Овечкина в UFC. Хотел бы увидеть его бой с Макгрегором

Российский боец UFC Арман Царукян, также являющийся тренером по спецподготовке хоккейной «Северстали», поделился мнением о возможных перспективах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в смешанных единоборствах.



«Получилось ли бы у Овечкина проявить себя в MMA? При желании, конечно, получилось бы. Овечкину было бы немного тяжелее, ведь в большинстве своём в ММА идут боксёры и борцы, а не хоккеисты. Но профессиональный спортсмен везде может адаптироваться, так что ждём Александра в UFC. Кого хотел бы видеть соперником Овечкина? Макгрегора», — приводит слова Царукяна «RT на русском».



Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» и трёхкратный чемпион мира в составе сборной России.

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