Боец MMA: ждём Овечкина в UFC. Хотел бы увидеть его бой с Макгрегором
Российский боец UFC Арман Царукян, также являющийся тренером по спецподготовке хоккейной «Северстали», поделился мнением о возможных перспективах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в смешанных единоборствах.
«Получилось ли бы у Овечкина проявить себя в MMA? При желании, конечно, получилось бы. Овечкину было бы немного тяжелее, ведь в большинстве своём в ММА идут боксёры и борцы, а не хоккеисты. Но профессиональный спортсмен везде может адаптироваться, так что ждём Александра в UFC. Кого хотел бы видеть соперником Овечкина? Макгрегора», — приводит слова Царукяна «RT на русском».
Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» и трёхкратный чемпион мира в составе сборной России.
«Овечкин явно подпрыгнул». На звёздного форварда затаили обиду за жёсткий хит?
Силовой приём капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вызвал бурю эмоций и обсуждений.
- 16 ноября 2019
-
17:47
-
17:30
-
16:57
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:45
-
15:19
-
14:47
-
14:15
-
13:49
-
13:30
-
13:14
-
12:53
-
12:29
-
12:00
-
11:49
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:05
-
08:45
-
08:19
-
08:06
-
07:55
-
07:44
-
07:27
-
06:44
-
06:27
-
06:13
-
06:03
Партнерский контент