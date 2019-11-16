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Московское «Динамо» одолело «Сибирь». У Новосибирска — четвёртое поражение кряду

Московское «Динамо» одолело «Сибирь». У Новосибирска — четвёртое поражение кряду
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 4:2. Московская команда выиграла третий матч из пяти последних, коллектив Николая Заварухина увеличил серию поражений до четырёх встреч.

Подопечные Владимира Крикунова ударно провели первый период, забросив две шайбы. Точные броски записали в актив хоккеисты «Динамо» Сергей Бойков и Даниил Тарасов. В следующие 20 минут голов зрители не увидели. На 43-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Андре Петерссон. К 56-й минуте гости сократили отставание до минимума усилиями Юрки Йокипакки и Ярослава Хабарова. Точку в матче поставил Тарасов, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бойков (Ефремов, Алексеев) – 07:12' (5x5)   2:0 Тарасов (Хиетанен, Яшкин) – 14:02' (5x5)   3:0 Петерссон (Игумнов, Индрашис) – 42:26' (5x5)   3:1 Йокипакка (Логинов, Пельтола) – 45:55' (5x5)   3:2 Хабаров (Ермаков, Пельтола) – 55:24' (5x5)   4:2 Тарасов (Яшкин) – 59:35' (en)
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