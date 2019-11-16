Московское «Динамо» одолело «Сибирь». У Новосибирска — четвёртое поражение кряду

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 4:2. Московская команда выиграла третий матч из пяти последних, коллектив Николая Заварухина увеличил серию поражений до четырёх встреч.



Подопечные Владимира Крикунова ударно провели первый период, забросив две шайбы. Точные броски записали в актив хоккеисты «Динамо» Сергей Бойков и Даниил Тарасов. В следующие 20 минут голов зрители не увидели. На 43-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Андре Петерссон. К 56-й минуте гости сократили отставание до минимума усилиями Юрки Йокипакки и Ярослава Хабарова. Точку в матче поставил Тарасов, оформивший дубль.