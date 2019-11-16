«Нефтехимик» проиграл «Спартаку», Фёдоров оформил дубль

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке уступил московскому «Спартаку», встреча завершилась со счётом 1:4. Команда Вячеслава Буцаева проиграла второй матч подряд после окончания серии из десяти побед, «Спартак» выиграл третий матч из пяти последних.



Подопечные Олега Знарка открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Артём Фёдоров. В следующие 20 минут «Спартак» упрочил преимущество до трёх голов, точные броски в актив записали нападающие Ансель Галимов и Михаил Юньков. На 49-й минуте Дамир Шарипзянов сократил отставание «Нефтехимика», вскоре «Спартак» ответил голом Фёдорова, оформившего дубль.