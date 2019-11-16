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«Нефтехимик» проиграл «Спартаку», Фёдоров оформил дубль

«Нефтехимик» проиграл «Спартаку», Фёдоров оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке уступил московскому «Спартаку», встреча завершилась со счётом 1:4. Команда Вячеслава Буцаева проиграла второй матч подряд после окончания серии из десяти побед, «Спартак» выиграл третий матч из пяти последних.

Подопечные Олега Знарка открыли счёт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Артём Фёдоров. В следующие 20 минут «Спартак» упрочил преимущество до трёх голов, точные броски в актив записали нападающие Ансель Галимов и Михаил Юньков. На 49-й минуте Дамир Шарипзянов сократил отставание «Нефтехимика», вскоре «Спартак» ответил голом Фёдорова, оформившего дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Фёдоров (Вишневский) – 10:53' (5x5)   0:2 Галимов (Херсли, Фёдоров) – 23:17' (5x5)   0:3 Юньков (Котляревский) – 34:01' (5x5)   1:3 Шарипзянов (Шиксатдаров, Падакин) – 48:13' (5x5)   1:4 Фёдоров (Херсли, Галимов) – 53:07' (5x4)
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