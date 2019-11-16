«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 5:1. «Железнодорожники» выиграли третий матч кряду, у «Салавата» завершилась победная полоса из трёх матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Ярославская команда удачно провела первый период, дважды поразив ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали нападающие «Локомотива» Степан Санников и Николай Коваленко. В следующие 20 минут соперники обменялись голами форвардов Теэму Хартикайнена и Антона Ландера. На 46-й минуте Магнус Пяаярви упрочил преимущество хозяев, вскоре его партнёр Ландер оформил дубль и установил окончательный счёт.