«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 5:1. «Железнодорожники» выиграли третий матч кряду, у «Салавата» завершилась победная полоса из трёх матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Ярославская команда удачно провела первый период, дважды поразив ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали нападающие «Локомотива» Степан Санников и Николай Коваленко. В следующие 20 минут соперники обменялись голами форвардов Теэму Хартикайнена и Антона Ландера. На 46-й минуте Магнус Пяаярви упрочил преимущество хозяев, вскоре его партнёр Ландер оформил дубль и установил окончательный счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Санников (Кудрявцев) – 10:32' (5x5) 2:0 Коваленко (Осипов, Алексеев) – 15:13' (5x5) 2:1 Хартикайнен (Умарк, Бурмистров) – 24:21' (5x5) 3:1 Ландер (Пяаярви) – 27:59' (5x4) 4:1 Пяаярви (Сидоров, Ландер) – 45:01' (5x5) 5:1 Ландер (Аверин) – 51:27' (5x5)
- 16 ноября 2019
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