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Панарин — о матче с «Флоридой»: намечается интереснейшая игра против моего друга

Панарин — о матче с «Флоридой»: намечается интереснейшая игра против моего друга
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от встречи с «Флоридой Пантерз», где играет его друг, голкипер Сергей Бобровский. Напомним, Бобровский будет основным вратарём «пантер» на матче с «рейнджерами». Встреча «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится 17 ноября, начало матча — в 03:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Намечается интереснейшая игра против моего друга! It's going to be an interesting game against my friend!», — написал Панарин в своём «инстаграме», выложив фотографию с Бобровским.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артемия Панарина.

Напомним, Бобровский и Панарин ранее вместе играли за «Коламбус Блю Джекетс».

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Сергея снова поменяли по ходу матча, а «пантеры» совершили невероятный камбэк. Главная звезда «Флориды» пока ничем не помогает команде.
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