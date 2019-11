Панарин — о матче с «Флоридой»: намечается интереснейшая игра против моего друга

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от встречи с «Флоридой Пантерз», где играет его друг, голкипер Сергей Бобровский. Напомним, Бобровский будет основным вратарём «пантер» на матче с «рейнджерами». Встреча «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится 17 ноября, начало матча — в 03:00 мск.



«Намечается интереснейшая игра против моего друга! It's going to be an interesting game against my friend!», — написал Панарин в своём «инстаграме», выложив фотографию с Бобровским.

Напомним, Бобровский и Панарин ранее вместе играли за «Коламбус Блю Джекетс».