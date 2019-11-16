Крикунов: пропустили голы из-за глупых ошибок, началась паника и суета

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Сибирью» (2:4).
«Забили хорошие голы, потом болельщики нас поддержали, видимо гости их спровоцировали. Вроде показалось всем, что легко сейчас всё будет, когда забили два гола, но оказалось нет. Травмировали у нас двух защитников (Сергея Бойкова и Артёма Волкова. – Прим. «Чемпионата»), перешли на игру в три пары, а потом и в три пятёрки. Так и закончили. Из-за глупых ошибок пропустили необязательные голы, началась паника и суета. Хорошо, что потом забили этот четвёртый гол. И тогда уже доиграли спокойно.
Индрашис переиграл в сборной, был бы посвежее, и игра у всего звена была другой. А так вроде бы на тренировках показывают неплохую игру. Да и в прошлом матче Полыгалов забил, сегодня Петерссон забил. Индрашис вывалился «один в ноль», но поторопился. Моменты есть у них. Это сочетание имеет перспективу быть.
Сейчас врачи посмотрят состояние травмированных, ушибы у них. По крайней мере матч они не закончили.
Что у первого звена с большинством? Это у них и надо спрашивать, что там с большинством. Пас надо отдать друг другу точный, и всё. Опасения за готовность Яшкина после сборной? Ну Яшкин сегодня не выпадал. А на счёт опасений, у меня варианты что ли есть?», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 ноября 2019
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