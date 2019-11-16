Пелино: Санников здорово поборолся при первом голе, это задало тон матчу
Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (5:1).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Мне понравилось, как мы играли с самого начала матча. Вратарь соперника хорошо действовал во время нашего первого большинства. Здорово, что Степан Санников поборолся и забил первый гол. Мне кажется, это задало тон игре и с этого момента мы поняли, что обыграем Уфу.
Для каждой команды очень важно хорошо начать, и, думаю, нам это удалось.
Мы пришли к хорошей игре за счет упорной работы, но, разумеется, нам помогали наши болельщики. Спасибо им за поддержку в каждой из домашних встреч», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»
- 16 ноября 2019
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