Пелино: Санников здорово поборолся при первом голе, это задало тон матчу

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (5:1).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Мне понравилось, как мы играли с самого начала матча. Вратарь соперника хорошо действовал во время нашего первого большинства. Здорово, что Степан Санников поборолся и забил первый гол. Мне кажется, это задало тон игре и с этого момента мы поняли, что обыграем Уфу.



Для каждой команды очень важно хорошо начать, и, думаю, нам это удалось.



Мы пришли к хорошей игре за счет упорной работы, но, разумеется, нам помогали наши болельщики. Спасибо им за поддержку в каждой из домашних встреч», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»