Буцаев: если не используешь свои моменты, шайба обратно прилетит
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с московским «Спартаком» (1:4).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Команду «Спартак» с победой. По игре скажу так: когда ты не используешь свои моменты, то всегда шайба обратно прилетит. Создали мы достаточно моментов. Даже в третьем периоде. Могли, в принципе, зацепиться за игру, но это четырехминутное удаление по сути поставило крест на наших шансах. Ничего. Будем готовиться дальше.
«Нефтехимик» не очень хорошо смотрелся по движению? Соглашусь с вами, наверное. Нужно разобраться в чем причина, хотя, не думаю, что нагрузку большую получили», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.
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- 16 ноября 2019
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