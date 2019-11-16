Форварды московского «Динамо» Шипачёв и Яшкин — лидеры гонки бомбардиров КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин отметился двумя результативными передачами в домашней встрече с новосибирской «Сибирью» (4:2). Форвард увеличил свою результативную серию до девяти матчей и поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата КХЛ с 27 (11+16) очками. Гонку возглавляет одноклубник Яшкина — нападающий Вадим Шипачёв с 31 (8+13) баллом в активе.
Подопечные Владимира Крикунова ударно провели первый период матча с «Сибирью», забросив две шайбы. Точные броски записали в актив хоккеисты «Динамо» Сергей Бойков и Даниил Тарасов. В следующие 20 минут голов зрители не увидели. На 43-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Андре Петерссон. К 56-й минуте гости сократили отставание до минимума усилиями Юрки Йокипакки и Ярослава Хабарова. Точку в матче поставил Тарасов, оформивший дубль.
- 16 ноября 2019
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