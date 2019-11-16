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«Авангард» сравнял счёт за 12 секунд до конца третьего периода в Минске

«Авангард» сравнял счёт за 12 секунд до конца третьего периода в Минске
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» сумел сравнять счёт за 12 секунд до конца основного времени встречи с минским «Динамо». Заброшенной шайбой отметился нападающий Свен Андригетто.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Динамо» Минск

Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;
Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.

«Авангард»

Бобков (Костин);
Денисевич — Спиценко, Широков — Семёнов — Андригетто;
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.

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