«Авангард» сравнял счёт за 12 секунд до конца третьего периода в Минске

Омский «Авангард» сумел сравнять счёт за 12 секунд до конца основного времени встречи с минским «Динамо». Заброшенной шайбой отметился нападающий Свен Андригетто.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Динамо» Минск



Энрот (Карнаухов);

Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;

Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.



«Авангард»



Бобков (Костин);

Денисевич — Спиценко, Широков — Семёнов — Андригетто;

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.