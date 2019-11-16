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Войнов провёл на льду в матче с минским «Динамо» 36 минут и 11 секунд

Войнов провёл на льду в матче с минским «Динамо» 36 минут и 11 секунд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашней площадке уступило омскому «Авангарду», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б.

Защитник омского клуба Вячеслав Войнов провёл на площадке 36 минут и 11 секунд, сумев отметиться результативной передачей.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, соперники сделали на двоих 32 броска в створ. На 52-й минуте счёт открыла команда хозяев, гол в актив записал нападающий «Динамо» Райан Спунер. За 12 секунд до конца основного времени «Авангард» отыгрался, точный бросок удался форварду Свену Андригетто. Дополнительное время прошло без голов, в серии буллитов сильнее оказалась команда гостей. Решающий бросок выполнил Сергей Широков.

Минское «Динамо» уступило «Авангарду» в серии буллитов
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