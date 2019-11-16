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Хартли — о «5+20» Стася: нужно наказать Дюкова. Актёры должны играть в Голливуде

Хартли — о «5+20» Стася: нужно наказать Дюкова. Актёры должны играть в Голливуде
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с минским «Динамо» (2:1 Б).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Тяжелая игра. Было много борьбы. У нас есть проблемы, некоторые пропускали матч из-за простуды, мы играли почти всю игру в четыре защитника. Впереди мы создали много моментов, но мы пропустили гол. Нам повезло забить шайбу в самой концовке. Стоит отдать должное Бобкову и защитникам за их усилия в овертайме. Очень важная победа в очень непростой игре.

Я всегда побеждаю в Минске? Может быть это удача, стоит сходить в казино. Арена, город просто прекрасны. Атмосфера здесь великолепная

Удаление Стася на Дюкове? Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист. Актёры должны играть в Голливуде, а не в КХЛ», — передает слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» уступило «Авангарду» в серии буллитов
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