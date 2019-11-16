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Андригетто: в КХЛ я играю много, тренеры «Авангарда» мне доверяют

Андригетто: в КХЛ я играю много, тренеры «Авангарда» мне доверяют
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто поделился впечатлениями от выигранного матча с минским «Динамо» (2:1 Б).

«Тяжёлая игра. У нас было много моментов, но вратари с обеих сторон сыграли просто великолепно. В «Динамо» есть мастеровитые игроки, против них играть нелегко. Конечно, мы изучали их перед игрой. Нейтрализация большинства у нас получилась неплохой. Наше большинство? Это не такая большая проблема, работа продолжается, но мы должны стать лучше. Не очень приятно, что мы потеряли нескольких игроков из-за простуды. Мы проявили характер и смогли победить.

Адаптация в КХЛ? Здесь я играю много, тренеры доверяют мне, у нас очень хороший коллектив. Я не смотрю на свои личные достижения», — передает слова Андригетто корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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