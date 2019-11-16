Клинкхаммер: нравится играть в Минске, всплывает много приятных моментов

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился впечатлениями от выигранного матча с минским «Динамо» (2:1 Б).



«Отличная игра получилась, мы играли хорошо, создали много моментов. Энрот сегодня выручал минчан, он сыграл отлично. Не зря его признали одним из лучших игроков матча. Мне трудно сравнивать «Динамо» при мне и сейчас. Мне приятно играть на «Минск-Арене», всплывает много приятных моментов. Здесь я начинал свой путь в КХЛ. Это хорошая энергия.



Мы возвращаемся в Балашиху, нас ждет домашняя серия. Мне нравится в Балашихе, здесь все на арене организовано по самым высоким стандартам. Приятно вернуться домой после выезда, к семьям, заняться какими-нибудь домашними делами. Но впереди нас ждут тяжелые игры», — сказал Клинкхаммер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

Минское «Динамо» уступило «Авангарду» в серии буллитов