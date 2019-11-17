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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

16 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» — 5:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Санников (Кудрявцев) – 10:32' (5x5)   2:0 Коваленко (Осипов, Алексеев) – 15:13' (5x5)   2:1 Хартикайнен (Умарк, Бурмистров) – 24:21' (5x5)   3:1 Ландер (Пяаярви) – 27:59' (5x4)   4:1 Пяаярви (Сидоров, Ландер) – 45:01' (5x5)   5:1 Ландер (Аверин) – 51:27' (5x5)

«Нефтехимик» потерпел поражение от «Спартака» — 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Фёдоров (Вишневский) – 10:53' (5x5)   0:2 Галимов (Херсли, Фёдоров) – 23:17' (5x5)   0:3 Юньков (Котляревский) – 34:01' (5x5)   1:3 Шарипзянов (Шиксатдаров, Падакин) – 48:13' (5x5)   1:4 Фёдоров (Херсли, Галимов) – 53:07' (5x4)

Московское «Динамо» оказалось сильнее «Сибири» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бойков (Ефремов, Алексеев) – 07:12' (5x5)   2:0 Тарасов (Хиетанен, Яшкин) – 14:02' (5x5)   3:0 Петерссон (Игумнов, Индрашис) – 42:26' (5x5)   3:1 Йокипакка (Логинов, Пельтола) – 45:55' (5x5)   3:2 Хабаров (Ермаков, Пельтола) – 55:24' (5x5)   4:2 Тарасов (Яшкин) – 59:35' (en)

Минское «Динамо» уступило «Авангарду» — 1:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Спунер – 51:55' (4x5)   1:1 Андригетто (Войнов, Шумаков) – 59:48' (6x5)   1:2 Широков – 65:00' (ПБ)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».

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