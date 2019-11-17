Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

16 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Локомотив» победил «Салават Юлаев» — 5:1.
«Нефтехимик» потерпел поражение от «Спартака» — 1:4.
Московское «Динамо» оказалось сильнее «Сибири» — 4:2.
Минское «Динамо» уступило «Авангарду» — 1:2 Б.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».
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