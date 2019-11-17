Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу в матче с «Миннесотой»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся очередной матч. «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Уже к шестой минуте первого периода гости вели со счётом 2:0. В составе «Каролины» отличились Джоэль Эдмундсон и Брок Макгинн. Во втором периоде Люк Канин отыграл одну шайбу, но вскоре Уоррен Фёгеле вновь увеличил разрыв.

Третья 20-минутка прошла под диктовку «Миннесоты». Зак Паризе сократил отставание, а Карсон Суси перевёл игру в овертайм. Уже на 2-й минуте овертайма победу «Каролине» принёс точный бросок россиянина Андрея Свечникова.

«Каролина» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции команда Свечникова занимает пятое место. «Миннесота» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 14-м месте.