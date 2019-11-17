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Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу в матче с «Миннесотой»

Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся очередной матч. «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Уже к шестой минуте первого периода гости вели со счётом 2:0. В составе «Каролины» отличились Джоэль Эдмундсон и Брок Макгинн. Во втором периоде Люк Канин отыграл одну шайбу, но вскоре Уоррен Фёгеле вновь увеличил разрыв.

Третья 20-минутка прошла под диктовку «Миннесоты». Зак Паризе сократил отставание, а Карсон Суси перевёл игру в овертайм. Уже на 2-й минуте овертайма победу «Каролине» принёс точный бросок россиянина Андрея Свечникова.

«Каролина» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции команда Свечникова занимает пятое место. «Миннесота» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 14-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Эдмундсон (Нечас, Нидеррайтер) – 03:56'   0:2 Макгинн (Терявяйнен, Мартинук) – 05:57'   1:2 Канин (Бродин, Гринвей) – 24:27'   1:3 Фёгеле (Дзингел, Стаал) – 28:50'   2:3 Паризе (Дамба, Койву) – 35:43'   3:3 Суси (Раск) – 37:04'   3:4 Свечников (Хэмилтон) – 61:33'
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