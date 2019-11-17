А. Свечников признан первой звездой матча с «Миннесотой»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся очередной матч. «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Первой звездой матча был признан нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин провёл на льду 18 минут 58 секунд, забросил победную шайбу в овертайме и окончил встречу с показателем полезности «-1».
Видео гола Свечникова можно посмотреть в «твиттере» «Каролины Харрикейнз».
Второй звездой встречи стал форвард гостей Уоррен Фёгеле, в активе которого гол и четыре броска в створ ворот. Третьей звездой был признан защитник «Уайлд» Карсон Суси (1+0).
Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу в матче с «Миннесотой»
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