Прохоркин забросил дебютную шайбу в НХЛ
В Лос-Анджелесе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости завершается второй период. Счёт в матче — 3:2 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Голом в середине второго периода отметился российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин. Таким образом, 26-летний форвард забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге, для чего ему понадобилось пять матчей.
Видео гола Прохоркина доступно в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».
Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером. Николай — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года.
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