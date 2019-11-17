Прохоркин забросил дебютную шайбу в НХЛ

В Лос-Анджелесе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости завершается второй период. Счёт в матче — 3:2 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голом в середине второго периода отметился российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин. Таким образом, 26-летний форвард забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге, для чего ему понадобилось пять матчей.

Видео гола Прохоркина доступно в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».

Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером. Николай — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года.