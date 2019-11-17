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«Виннипег» в гостях обыграл «Тампу», у Кучерова — результативная передача

«Виннипег» в гостях обыграл «Тампу», у Кучерова — результативная передача
Хоккей / НХЛ 0

«Виннипег Джетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Кайл Коннор (1+1), Джош Моррисси (0+2) и Блейк Уилер (0+2). Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк совершил 31 сейв.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 51 секунду, нанёс три броска в створ ворот и отметился результативной передачей. Михаил Сергачёв очков не набрал. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 23 броска из 26. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перро (Моррисси, Пулман) – 01:59' (5x5)   1:1 Хедман (Стэмкос) – 19:11' (5x5)   1:2 Рослович (Копп, Уилер) – 27:18' (5x5)   1:3 Элерс (Коннор, Моррисси) – 27:39' (5x4)   2:3 Стэмкос (Хедман, Чирелли) – 57:44' (5x5)   2:4 Коннор (Уилер, Сбиза) – 58:32' (en)   3:4 Чирелли (Кучеров, Макдона) – 59:38' (5x5)
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