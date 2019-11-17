«Виннипег» в гостях обыграл «Тампу», у Кучерова — результативная передача

«Виннипег Джетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Кайл Коннор (1+1), Джош Моррисси (0+2) и Блейк Уилер (0+2). Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк совершил 31 сейв.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 51 секунду, нанёс три броска в створ ворот и отметился результативной передачей. Михаил Сергачёв очков не набрал. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 23 броска из 26. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов окончил матч с показателем полезности «-1».