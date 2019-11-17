«Филадельфия» — «Айлендерс»: Проворов забил 4-й гол в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт второй период, счёт — 2:0 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу хозяев в концовке первого периода забросил российский защитник Иван Проворов, ассистентами выступили Шон Кутюрье и Мэтт Нисканен. Для хоккеиста эта шайба стала четвёртой в сезоне.
Видео гола Проворова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В сентябре Проворов подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 40,5 млн (среднегодовая зарплата — $ 6,75 млн), подписной бонус составил $ 12 млн. В первые три года договора 22-летний хоккеист заработает $ 18,625 млн, в следующие три — $ 21,875 млн.
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