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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту и 18 секунд и не отметился результативными действиями. Нападающий Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов получил 29 минут и 28 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Отметим, Кузнецов и Овечкин не реализовали свои послематчевые буллиты. Победную шайбу забросил Якуб Врана.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон» встретится с «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Койл (Хайнен, Макэвой) – 11:32' (5x5)   1:1 Бойд (Карлсон, Лайпсик) – 14:27' (5x5)   2:1 Пастрняк (Макэвой, Крейчи) – 23:30' (5x5)   2:2 Оши (Кузнецов, Уилсон) – 59:01' (6x5)   2:3 Врана – 65:00' (ПБ)
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