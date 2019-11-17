Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту и 18 секунд и не отметился результативными действиями. Нападающий Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов получил 29 минут и 28 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
Отметим, Кузнецов и Овечкин не реализовали свои послематчевые буллиты. Победную шайбу забросил Якуб Врана.
В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон» встретится с «Анахайм Дакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Койл (Хайнен, Макэвой) – 11:32' (5x5) 1:1 Бойд (Карлсон, Лайпсик) – 14:27' (5x5) 2:1 Пастрняк (Макэвой, Крейчи) – 23:30' (5x5) 2:2 Оши (Кузнецов, Уилсон) – 59:01' (6x5) 2:3 Врана – 65:00' (ПБ)
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