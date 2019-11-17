Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон». Овечкин – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту и 18 секунд и не отметился результативными действиями. Нападающий Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов получил 29 минут и 28 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Отметим, Кузнецов и Овечкин не реализовали свои послематчевые буллиты. Победную шайбу забросил Якуб Врана.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон» встретится с «Анахайм Дакс».