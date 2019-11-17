Покер Айкела помог «Баффало» обыграть «Оттаву». У Зайцева — «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «клинков».

Главным героем матча стал нападающий «Сэйбрз» Джек Айкел. Американский форвард оформил покер, забросив все шайбы «Баффало» в матче. Трижды Джек огорчил Крэйга Андерсона, а последнюю шайбу забростл в пустые ворота. В составе «Оттавы» отличились Энтони Дюклер и Тайлер Эннис, которому ассистировал Владислав Наместников.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту и 3 секунды, не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-2". Наместников провёл на льду 13.31 и завершил матч с полезностью "+1".