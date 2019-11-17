Покер Айкела помог «Баффало» обыграть «Оттаву». У Зайцева — «-2»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «клинков».
Главным героем матча стал нападающий «Сэйбрз» Джек Айкел. Американский форвард оформил покер, забросив все шайбы «Баффало» в матче. Трижды Джек огорчил Крэйга Андерсона, а последнюю шайбу забростл в пустые ворота. В составе «Оттавы» отличились Энтони Дюклер и Тайлер Эннис, которому ассистировал Владислав Наместников.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Айкел (Райнхарт, Далин) – 21:28' (5x5) 1:1 Дюклер (Браун, Шабо) – 26:04' (5x4) 2:1 Айкел (Олофссон, Райнхарт) – 29:39' (5x5) 2:2 Эннис (Хейнси, Наместников) – 42:01' (5x5) 3:2 Айкел (Скиннер) – 52:13' (5x5) 4:2 Айкел – 59:46' (en)
Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту и 3 секунды, не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-2". Наместников провёл на льду 13.31 и завершил матч с полезностью "+1".
Тренер «Баффало»: Айкелу нужно развивать качества лидера, но он готов
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