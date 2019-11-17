Джоэль Кенневилль — второй главный тренер в истории НХЛ, выигравший 900 матчей
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Для главного тренера «Пантерз» Джоэля Кенневилля эта победа стала 900-й в НХЛ. Кенневилль — второй главный тренер в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. Рекорд принадлежит завершившему карьеру Скотти Боумэну (1244).
60-летний Кенневилль возглавил «Флориду» 8 апреля 2019 года. Джоэль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Ранее именитый наставник также работал с «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».
Кенневилль — лучший тренер по версии игроков НХЛ
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