Бобровский совершил эффектный сейв после броска Деанджело в упор. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов, а особенно эффектным получился сейв после броска Тони Деанджело. Российский форвард «Рейнджерс» вывел американского защитника на убойную позицию, однако Бобровский успел переместиться и поймать шайбу.

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Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Павел Бучневич провёл на площадке 18 минут и 59 секунд и не отметился результативными действиями.



Таким образом, «Флорида» одержала третью победу за последние четыре игры. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение кряду.