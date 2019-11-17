Яндл: Бобровский держал «Флориду» в матче. Несколько сейвов были потрясающими

Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) отметил хорошую игру российского голкипера Сергея Бобровского.

«Бобровский сделал несколько потрясающих спасений сегодняшним вечером. Он действительно держал нас в этом матче. Классная победа. Публика хорошо болела за нас. Это одна из тех вещей, которая является победой для всех», — приводит слова Яндла журналист Джемисон Олив.

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов, а особенно эффектным получился сейв после броска Тони Деанджело. Российский форвард «Рейнджерс» вывел американского защитника на убойную позицию, однако Бобровский успел переместиться и поймать шайбу.