«Ванкувер» проводит матч с «Колорадо» в ретроформе в честь 50-летия клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Колорадо Эвеланш» (1:1, идёт второй период).

«Кэнакс» проводят матч в ретроформе чёрного цвета, использовавшейся в 1990-е годы. На форме слева вышито число «50». «Ванкувер» решил вернуть чёрно-оранжевую форму в честь 50-летия существования клуба. По результатам голосования болельщиков свитер под названием «Flying Skate» получил 70% голосов, обогнав два других варианта – «OG Orca» и «Flying V».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера».

На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «лавин» Пьер-Эдуар Белльмар. Результативной передачей отметился вернувшийся в строй после операции российский защитник Никита Задоров. Хозяевам удалось отыграться под занавес периода, когда большинство реализовал Адам Годетт.