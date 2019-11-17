Хет-трик Гранта помог «Анахайму» обыграть «Сент-Луис», у Барбашёва «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей три шайбы забросил Дерек Грант и ещё один гол на свой счёт записал Райан Гецлав. Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Винс Данн. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 57 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Сент-Луис» продлил серию поражения до трёх игр. «Анахайм» в свою очередь прервал пятиматчувую серию поражений.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Анахайм» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гецлаф (Джонс, Ракелль) – 04:00' (5x5) 0:2 Грант (Делорье) – 05:41' (5x5) 1:2 Данн (Сэнфорд, Бортуццо) – 23:14' (5x5) 1:3 Грант – 27:20' (4x5) 1:4 Грант (Гецлаф) – 58:21' (en)
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