Костин — о дебюте в НХЛ: сегодня сбылась моя мечта

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (1:4) прокомментировал дебют в североамериканской лиге.

«Отличные ощущения от первого матча в НХЛ. Сегодня сбылась моя мечта. Парни украли мой шлем, поэтому пришлось выходить на раскатку без него», — приводит слова Костина журналист Джереми Рутерфорд.

Этот матч стал первым в североамериканской лиге для российского форварда «музыкантов» Клима Костина. 20-летний нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В матче с «Дакс» Клим провёл на льду 11 минут 45 секунд, за которые отметился двумя бросками и четырьмя силовыми приёмами. Он действовал в третьем звене c Тайлером Бозаком и Робертом Томасом.