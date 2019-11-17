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Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд по количеству игрового времени в матче Национальной хоккейной лиги. Это произошло в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».

В этом матче игрок провёл на площадке 27 минут и 57 секунд, забив гол и сделав результативную передачу. Также Панарин сделал 5 бросков в створ ворот и совершил блок-шот. За игру россиянин получил коэффициент полезности «+2».

Напомним, в очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

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Однако «Рейнджерс» не помогли эффектные действия лидера, а главным героем встречи стал Евгений Дадонов, принёсший победу «Флориде».
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