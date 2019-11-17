Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Айкел повторил достижение Ванека девятилетней давности

Айкел повторил достижение Ванека девятилетней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «клинков».

Главным героем матча стал нападающий «Сэйбрз» Джек Айкел. Американский форвард оформил покер, забросив все шайбы «Баффало» в матче. Трижды Джек огорчил Крэйга Андерсона, а последнюю шайбу забросил в пустые ворота. «Сенаторз» являются самой часто огорчаемой командой Айкелом. Американец набрал 23 (9+14) очка в 14 матчах с «Оттавой».

Последний раз игрок «Баффало» забрасывал четыре шайбы в матче девять лет назад. Этим игроком был Томас Ванек. Примечательно, что австрийский нападающий также оформил покер во встрече с «Оттавой». Это произошло 10 апреля 2010 года.

Покер Айкела помог «Баффало» обыграть «Оттаву». У Зайцева — «-2»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019