Айкел повторил достижение Ванека девятилетней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «клинков».

Главным героем матча стал нападающий «Сэйбрз» Джек Айкел. Американский форвард оформил покер, забросив все шайбы «Баффало» в матче. Трижды Джек огорчил Крэйга Андерсона, а последнюю шайбу забросил в пустые ворота. «Сенаторз» являются самой часто огорчаемой командой Айкелом. Американец набрал 23 (9+14) очка в 14 матчах с «Оттавой».

Последний раз игрок «Баффало» забрасывал четыре шайбы в матче девять лет назад. Этим игроком был Томас Ванек. Примечательно, что австрийский нападающий также оформил покер во встрече с «Оттавой». Это произошло 10 апреля 2010 года.