Сможет ли «Трактор» впервые выиграть под руководством Юрзинова?

Сегодня, 17 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — СКА;

— «Амур» — «Йокерит»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург»;

— «Трактор» — «Автомобилист»;

— «Торпедо» — «Витязь»;

— «Динамо» Р — «Сочи».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.